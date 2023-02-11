Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Sevilla ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Mallorca maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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SEVILLA - MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla

Bounou; Montiel, Bade, Gudelj, Acuna; Torres, Gueye, Jordan, Lamela; En-Nesyri, Mir

Mallorca

Rajkovic; Maffeo, Gonzalez, Raillo, Copete, Augustinsson; D Rodriguez, Baba, Ruiz de Galarreta, Kang-in; Muriqi