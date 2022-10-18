Getafe 2-2 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU - ÖZET) Enes Ünal...

İspanya La Liga'da Getafe ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Ligin 10. haftasında oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Athletic Bilbao henüz 2. dakikada Inaki Williams ile öne geçti. Getafe, bu gole 27. dakikada Carles Alena ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Athletic Bilbao, 62. dakikada bu kez Raul Garcia ile öne geçti. Getafe'nin eşitlik golünü ise 76. dakikada Munir El Haddadi attı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Getafe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, 90+3. dakikada yerini Juanmi Latasa'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Getafe 9, Athletic Bilbao ise 18 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Celta Vigo deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao, ise Barcelona ile Nou Camp'ta karşılaşacak.