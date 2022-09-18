Villarreal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Villarreal - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Villarreal ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Sevilla maçı 18 Eylül Pazar saat 17:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal

Rulli; Femenia, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Lo Celso, Capoue; Jackson, G Moreno, Pino

Sevilla

Bono; Carmona, Gudelj, Nianzou, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; En-Nesyri, Dolberg, Mir