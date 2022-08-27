Almeria - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Almeria ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Sevilla maçı 27 Ağustos Cumartesi saat 23.00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Almeria - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ALMERIA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Almeria

Martinez; Ely, Babic, Kaiky; Chumi, Robertone, Eguaras, Costa, Akieme; Sadiq, Ramazani

Sevilla

Bono; Navas, Rekik, Nianzou, Telles; Gomez, Fernando, Delaney; Lamela, Mir, Ocampos