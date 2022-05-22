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Barcelona - Villarreal: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Barcelona, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona, 2-0'lık skorla kaybetti. Mücadelede Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Alfonso Pedraza ve 55. dakikada Moi Gomez kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 01:06 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 01:08
Barcelona - Villarreal: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun son maçında Barcelona, sahasında Villarreal'e 2-0 yenildi.

Villarreal'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri Alfonso Pedraza (Dk. 41) ve Moi Gomez (Dk. 55) attı.

Real Madrid'in şampiyon olduğu La Liga'yı 73 puanla 2. tamamlayan Barcelona, Atletico Madrid (71) ve Sevilla (70) ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Ligi 5. bitiren Real Betis UEFA Avrupa Ligi, 6. Real Sociedad ve 7. Villarreal ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

La Liga'dan düşen takımlar ise Alaves, Levante ve Granada olarak sıralandı.

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