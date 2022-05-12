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Rayo Vallecano Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 36. haftada Rayo Vallecano sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 42, konuk ekibin ise 53 puanı bulunuyor. Futbolseverler, müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Rayo Vallecano-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 10:04 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 10:09
Rayo Vallecano Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
İspanya La Liga>'nın 36. haftasında Rayo Vallecano sahasında Villarreal'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini merak ediyor. Detaylar haberimizde...

👉RAYO VALLECANO-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano'nun sahasında Villarreal'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak ve Smart Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📌RAYO VALLECANO-VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, Garcia; Comesana, Valentin; Bebe, Trejo, A. Garcia; Guardiola

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Chukwueze, Capoue, Parejo, Coquelin; Lo Celso; Dia

CANLI SKOR - Rayo Vallecano-Villarreal maçını takip etmek için tıklayın!

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