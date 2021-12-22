Granada Atletico Madrid maç sonucu: 2-1 (Granada Atletico Madrid maç özeti)

İspanya La Liga'da 9. hafta erteleme maçında Granada ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 17. dakikada Darwin Machis ve 61. dakikada Jorge Molina Vidal'in golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Atletico Madrid'in tek golü ise 2. dakikada Joao Felix'ten geldi.

Granada bu sonuçla puanını 22'ye yükseltti. Atletico Madrid ise 29 puanda kaldı.

La Liga'nın 19. haftasında Granada, 2 Ocak Pazar günü TSİ 18.15'te Elche deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise aynı gün ve aynı saatte Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.