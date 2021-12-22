Haberler İspanya La Liga Granada Atletico Madrid maç sonucu: 2-1 (Granada Atletico Madrid maç özeti)

Granada Atletico Madrid maç sonucu: 2-1 (Granada Atletico Madrid maç özeti)

La Liga'da 9. hafta erteleme maçında Atletico Madrid, Granada deplasmanına konuk oldu. Madrid ekibi rakibine Darwin Machis ve Jorge Molina Vidal'in golleriyle 2-1 mağlup oldu. Atletico Madrid'in tek golü ise Joao Felix'ten geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 23:41
Granada Atletico Madrid maç sonucu: 2-1 (Granada Atletico Madrid maç özeti)

İspanya La Liga'da 9. hafta erteleme maçında Granada ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 17. dakikada Darwin Machis ve 61. dakikada Jorge Molina Vidal'in golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Atletico Madrid'in tek golü ise 2. dakikada Joao Felix'ten geldi.

Granada bu sonuçla puanını 22'ye yükseltti. Atletico Madrid ise 29 puanda kaldı.

La Liga'nın 19. haftasında Granada, 2 Ocak Pazar günü TSİ 18.15'te Elche deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise aynı gün ve aynı saatte Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

DİĞER
Seren Serengil yanlış ameliyat kurbanı olmuş! "Bu bir skandal" diyerek isyan etti: Midemi almışlar!
Valilikten son dakika uyarısı! Yılbaşında o yollar kapanıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor