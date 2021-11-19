Levante-Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'da bu sezon kötü sonuçlar alan Levante, sahasında orta sıralarda bulunan Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Levante'de Jorge de Frutos'un sakatlığı bulunurken Roger Marti ve Sergio Postigo'nun oynamaları ise şüpheli. Öte yandan konuk ekipte de Peru Nolaskoain'in sakatlığı bulunurken Dani Vivian ile Yuri Berchiche'in oynamaları şüpheli. İşte maça dair tüm detaylar...

LEVANTE-BILBAO NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Levante'nin sahasında Bilbao'yu konuk edeceği maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LEVANTE-BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Levante: Aitor Fernandez; Carlos Clerc, Rober Pier, Ruben Vezo, Jorge Miramon; Jose Campana, Nemanja Radoja, Enis Bardhia, Alejandro Cantero; Jose Luis Morales, Roberto Soldado

Bilbao: Unai Simon; Mikel Balenziaga, Unai Nunez, Yeray Alvarez, Inigo Lekue; Unai Vencedor, Dani Garcia, Iker Muniain, Alex Berenguer; Raul Garcia, Inaki Williams