Haberler İspanya La Liga Levante-Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Levante-Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kötü bir sezon geçiren Levante, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 6 puanla 19. sırada, konuk ekip ise 18 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki, Levante-Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 14:13
Levante-Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'da bu sezon kötü sonuçlar alan Levante, sahasında orta sıralarda bulunan Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Levante'de Jorge de Frutos'un sakatlığı bulunurken Roger Marti ve Sergio Postigo'nun oynamaları ise şüpheli. Öte yandan konuk ekipte de Peru Nolaskoain'in sakatlığı bulunurken Dani Vivian ile Yuri Berchiche'in oynamaları şüpheli. İşte maça dair tüm detaylar...

LEVANTE-BILBAO NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Levante'nin sahasında Bilbao'yu konuk edeceği maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LEVANTE-BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Levante: Aitor Fernandez; Carlos Clerc, Rober Pier, Ruben Vezo, Jorge Miramon; Jose Campana, Nemanja Radoja, Enis Bardhia, Alejandro Cantero; Jose Luis Morales, Roberto Soldado

Bilbao: Unai Simon; Mikel Balenziaga, Unai Nunez, Yeray Alvarez, Inigo Lekue; Unai Vencedor, Dani Garcia, Iker Muniain, Alex Berenguer; Raul Garcia, Inaki Williams

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