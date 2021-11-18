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R.Madrid coşacak

Sezon sonu kulüpleriyle kontratı bitecek Paul Pogba ile Kylian Mbappe, İspanyol ekibinin yolunu tutma kararı aldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
R.Madrid coşacak
Real Madrid eski şaşalı günlerine geri dönmek için kolları sıvadı. 2000'li yılların başında kurduğu kadroyla Los Galacaticos (Yıldızlar Topluluğu) lakabını alan eflatun-beyazlılar, iki dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda Manchester United ile kontratı bitecek olan Paul Pogba ile Paris Saint-Germain ile mukavele yenilemeyen Kylian Mbappe'nin sezon sonunda İspanyol ekibine gideceği öğrenildi. Tarafların sözlü olarak prensip anlaşmasına vardığı, ocak ayında ön protokollerin yapılacağı İspanyol basınına sızdı. 28 yaşındaki orta saha Pogba, bu sezon 13 maça çıkarken 7 asist yaptı. 22 yaşındaki hücum oyuncusu Mbappe ise 16 maçta 7 gol, 11 asistle oynadı. Milli takımdan arkadaş olan ikili için gelecek sezon öncesi Bernabeu'da imza tö- Mbappe ve Pogba için bonservis ödenmeyecek, imza parası verilecek. reni düzenleneceği belirtildi.
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