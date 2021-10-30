Real pusuya yattı

Erling Haaland ve Paul Pogba için La Liga devleri Barcelona ve Real Madrid de sırada bekliyor. İspanya'dan AS'ın haberine göre; Barcelona'da yaşanan kriz Real Madrid için işleri fırsata çevirdi. Haaland ve Paul Pogba için sırada bekleyen Barcelona'nın iki oyuncunun menajeriyle yakın ilişkide olması Real Madrid için bir tehlike ortamı yaratıyordu. Ancak Barça'da yaşanan son gelişmeler işleri tersine çevirdi. Katalan devinin mali durumu ve Ronald Koeman ile yaşadıkları yol ayrımı Barcelona'yı ezeli rakibiyle yarışamaz hale getirdi. Barcelona bu yarışta mücadele edemezken ezeli rakibi Real Madrid, iki yıldız için pusuda bekliyor. Haaland, Madrid forması giymek istiyor ve bunu menajeri Mino Raiola'ya da iletti. Ayrıca Pogba'nın da ManU ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek. Pogba, Madrid temsilcisi için maliyetsiz bir transfer olacak bu nedenle Fransız yıldız gelecek sezon La Liga'nın yolunu tutabilir.