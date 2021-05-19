Haberler İspanya La Liga İspanya'dan 19 Mayıs mesajı geldi!

'dan 19 Mayıs mesajı geldi!

1. Futbol Ligi La Liga, paylaştığı video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Videoda milli yıldızlarımız ve yer aldı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:45
İspanya'dan 19 Mayıs mesajı geldi!

1. Futbol Ligi (), 'de forma giyen ve 'da kariyerini sürdüren 'un video mesajlarıyla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

LaLiga'dan paylaşılan videoda Enes Ünal, "Herkesin 'nı kutlarız. Genç sporcularımızın pes etmeden çalışmalarını sürdürmelerini ve rüyalarının peşinde koşmalarını dileriz. Bu sadece futbol değil, bu LaLiga." ifadelerini kullandı.

Emre Mor ise, "Futbol oynarken mutluyum çünkü dış dünyadan gelebilecek sorunları böylelikle unutabiliyorum. Ve futbola küçüklüğümden beri aşığım. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun." şeklinde konuştu.

LaLiga, Türk oyuncuların videolu mesajlarını sosyal medya hesaplarından, "19 Mayıs'ın kutlu olsun !" başlığıyla paylaştı.

Ayrıca, 19 Mayıs için ligde oynayan genç oyuncuların yer aldığı bir görsel çalışma da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

SON DAKİKA