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maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. ile , 'nda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Atletico Madrid şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemezken küme düşme hattında yer alan Huesca ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Mücadelenin maç saati, hangi kanalda canlı yayınlanacağı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte maç öncesi bilinmesi gereken tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 13:16
Atletico Madrid Huesca maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da şampiyonluk mücadelesi veren evinde 'yı konuk edecek. 31 hafta sonunda topladığı 70 puanla maç eksiğiyle 2. sırada yer alan 'nin öğrencileri, mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Atletico Madrid, Huesca karşısında kazanıp liderlik koltuğunu 'den geri almak istiyor. Küme düşme hattında yer alan deplasman ekibi Huesca ise güçlü rakibi önünde sürpriz yapmayı amaçlıyor.

ATLETICO MADRID HUESCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
'nda 22 Nisan Perşembe günü oynanacak olan Atletico Madrid - Huesca maçı saat 20.00'de başlayacak. Hakem 'nın düdük çalacağı müsabaka 'tan canlı yayınlanacak.

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