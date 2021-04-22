Atletico Madrid Huesca maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid evinde Huesca'yı konuk edecek. 31 hafta sonunda topladığı 70 puanla maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Diego Simeone'nin öğrencileri, mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.



Atletico Madrid, Huesca karşısında kazanıp liderlik koltuğunu Real Madrid'den geri almak istiyor. Küme düşme hattında yer alan deplasman ekibi Huesca ise güçlü rakibi önünde sürpriz yapmayı amaçlıyor.

ATLETICO MADRID HUESCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Estadio Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 22 Nisan Perşembe günü oynanacak olan Atletico Madrid - Huesca maçı saat 20.00'de başlayacak. Hakem Jose Luis Munuera'nın düdük çalacağı müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.