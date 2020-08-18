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18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler İspanya La Liga Real Sociedad, David Silva'yı transfer etti

'da!

David Silva Real Sociedad'da!

 ekiplerinden , İngiliz devi ile sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu 'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

'nin 2010'da 'dan transfer ettiği Silva, İngiliz ekibinde 436 maçta 77 gol atarken, 4 ve 2 Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

  1. 18.08.2020
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