Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması! "Teklif gelirse..." - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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'dan açıklaması! "Teklif gelirse..."

Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması! "Teklif gelirse..."

Başkanı , takıma geri dönen için flaş açıklamalarda bulundu. Mourino, disiplin sorunu yaşayan milli yıldızın değiştiğini göstermek için yoğun çaba sarf ettiğini ancak iyi bir teklif gelirse satılabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Sezonu Galatasaray ve 'ta kiralık olarak geçirdikten sonra kulübü 'ya geri dönen 'un geleceği merak konusu oldu.

İspanyol kulübünün başkanı , Emre Mor'dan umutlu olduklarını belirtirken, disiplin sorunları yaşayan milli yıldızdan değişim sinyalleri aldıklarını söyledi.

"BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR"

Mourino yaptığı açıklamada, "Emre Mor, Celta Vigo için yararlı olabileceğini göstermek adına büyük çaba sarf ediyor. Değiştiğine ve değişmeye devam edeceğine dair inancı var" dedi.

"TEKLİF GELİRSE BAKARIZ"

Emre Mor'a iyi bir teklif gelirse satışına sıcak baktıklarını da belirten Celta Vigo Başkanı, "Tabii ki şüphe var çünkü bunları ilk söyleyişi değil. Aynı zamanda onu daha önce böyle bir bağlılıkla görmediğimiz de doğrudur. Bir teklif gelirse bakacağız. Gelmezse karar teknik direktörün olacak. Şu anda Celta Vigo ile sözleşmesi sürüyor" ifadesini kullandı.

  1. 14.08.2020
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