Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması! "Teklif gelirse..."

Sezonu Galatasaray ve Olympiakos'ta kiralık olarak geçirdikten sonra kulübü Celta Vigo'ya geri dönen Emre Mor'un geleceği merak konusu oldu.

İspanyol kulübünün başkanı Carlos Mourino, Emre Mor'dan umutlu olduklarını belirtirken, disiplin sorunları yaşayan milli yıldızdan değişim sinyalleri aldıklarını söyledi.

"BÜYÜK ÇABA SARF EDİYOR"

Mourino yaptığı açıklamada, "Emre Mor, Celta Vigo için yararlı olabileceğini göstermek adına büyük çaba sarf ediyor. Değiştiğine ve değişmeye devam edeceğine dair inancı var" dedi.

"TEKLİF GELİRSE BAKARIZ"

Emre Mor'a iyi bir teklif gelirse satışına sıcak baktıklarını da belirten Celta Vigo Başkanı, "Tabii ki şüphe var çünkü bunları ilk söyleyişi değil. Aynı zamanda onu daha önce böyle bir bağlılıkla görmediğimiz de doğrudur. Bir teklif gelirse bakacağız. Gelmezse karar teknik direktörün olacak. Şu anda Celta Vigo ile sözleşmesi sürüyor" ifadesini kullandı.