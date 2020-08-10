Emre Mor'a büyük şok! Celta Vigo...
Bonservisi İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'da bulunan Emre Mor istenmeyen adam oldu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Galatasaray'da ikinci yarısında ise Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Celta Vigo tarafından yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi.
Celta Vigo, 2017 yazında kadrosuna kattığı Emre Mor'u kadrodan çıkarmanın hesabını yapıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısına da Olympiakos'da geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 800 BİN
Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon avro bedel ödenmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise; 800 bin avroya kadar düştü.
Ceşta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, genç oyuncu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.
Emre Mor'un Celta Vigo'da devam eden sözleşmesine rağmen, İspanyol kulübünün yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi.
- 10.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Mor'a büyük şok! Celta Vigo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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