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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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'a büyük şok! ...

Emre Mor'a büyük şok! Celta Vigo...

Bonservisi İspanya La Liga ekibi 'da bulunan istenmeyen adam oldu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 'da ikinci yarısında ise 'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Celta Vigo tarafından yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi.

, 2017 yazında kadrosuna kattığı 'u kadrodan çıkarmanın hesabını yapıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını 'da, ikinci yarısına da 'da geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 800 BİN
Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, kulübüne olduğunda 13 milyon avro bedel ödenmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise; 800 bin avroya kadar düştü.

Ceşta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, genç oyuncu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.

Emre Mor'un Celta Vigo'da devam eden sözleşmesine rağmen, İspanyol kulübünün yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi.

  1. 10.08.2020
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