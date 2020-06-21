Celta Vigo 6-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 30. haftasında Celta Vigo kendi evinde Deportivo Alaves'i ağırladı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 yendi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 yendi.
Bu sezonki en farklı galibiyetine Alaves karşısında ulaşan Celta Vigo'nun gollerini, 14. dakikada Jeison Murillo, 20. dakikada penaltıdan İago Aspas, 40 ve 41. dakikalarda Rafinha, 78. dakikada penaltıdan Nolito, 86. dakikada da Santi Mina kaydetti.
Ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo, aldığı galibiyetle düşme hattından çıkarak, 30 puanla 16. sıraya yükseldi. Alaves ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.
Diğer yandan, Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Okay Yokuşlu, ikinci yarı yerini Filip Bradiric'e bıraktı. Karşılaşmanın 16. dakikasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Okay, 24 Haziran'daki Real Sociedad maçında kadroda yer alamayacak.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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