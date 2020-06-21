Celta Vigo 6-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 mağlup etti

6-0 | MAÇ SONUCU

Celta Vigo 6-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU

'nın 30. haftasında kendi evinde 'i ağırladı. 1. 'nin () 30. haftasında Celta Vigo, sahasında Alaves'i 6-0 yendi.

1. 'nin () 30. haftasında , sahasında Alaves'i 6-0 yendi.

Bu sezonki en farklı galibiyetine Alaves karşısında ulaşan Celta Vigo'nun gollerini, 14. dakikada Jeison Murillo, 20. dakikada penaltıdan İago Aspas, 40 ve 41. dakikalarda Rafinha, 78. dakikada penaltıdan Nolito, 86. dakikada da Santi Mina kaydetti.

Ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo, aldığı galibiyetle düşme hattından çıkarak, 30 puanla 16. sıraya yükseldi. Alaves ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

Diğer yandan, Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Okay Yokuşlu, ikinci yarı yerini Filip Bradiric'e bıraktı. Karşılaşmanın 16. dakikasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Okay, 24 Haziran'daki maçında kadroda yer alamayacak.

  1. 21.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Celta Vigo 6-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA