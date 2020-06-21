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21 Haziran 2020, Pazar
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teknik direktör değişikliğine gitti!

Real Betis teknik direktör değişikliğine gitti!

ekiplerinden yaptığı açıklamada, teknik direktör 'in görevine son verildiğini, yerine ise 'nun getirildiğini duyurdu.

1. Futbol Ligi () kulüplerinden , art arda alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik direktör 'in görevine son verdi. Real Betis Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Rubi" lakaplı Ferrer'e takıma bu zamana kadarki katkılardan dolayı teşekkür edilerek, yerine 'nun getirildiği bildirildi.

Futbolcu olduğu dönemde 7 sezon Real Betis formasını giyen Trujillo, 2016-2017 sezonunun son iki haftasında yeşil beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı durdurulan La Liga'nın yaklaşık 3 ay aranın ardından 11 Haziran'da tekrar başlamasıyla şimdiye kadar 3 maç oynayan Real Betis, 2 yenilgi bir beraberlik aldı.

Real Betis, 34 puanla 14. sırada bulunuyor.

  1. 21.06.2020
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