Real Betis teknik direktör değişikliğine gitti!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis yaptığı açıklamada, teknik direktör Joan Francesc Ferrer'in görevine son verildiğini, yerine ise Alexis Trujillo'nun getirildiğini duyurdu.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Betis, art arda alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik direktör Joan Francesc Ferrer'in görevine son verdi. Real Betis Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Rubi" lakaplı Ferrer'e takıma bu zamana kadarki katkılardan dolayı teşekkür edilerek, yerine Alexis Trujillo'nun getirildiği bildirildi.
Futbolcu olduğu dönemde 7 sezon Real Betis formasını giyen Trujillo, 2016-2017 sezonunun son iki haftasında yeşil beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı durdurulan La Liga'nın yaklaşık 3 ay aranın ardından 11 Haziran'da tekrar başlamasıyla şimdiye kadar 3 maç oynayan Real Betis, 2 yenilgi bir beraberlik aldı.
Real Betis, 34 puanla 14. sırada bulunuyor.
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