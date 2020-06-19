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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler İspanya La Liga Barcelona'ya Sevilla çelmesi!

0-0 | MAÇ SONUCU

Sevilla 0-0 Barcelona | MAÇ SONUCU

İspanya 'nın 30. haftasında 'ya konuk olan lider , kritik maçtan golsüz beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Katalan ekibi puanını 65'e çıkarırken, 3. sıradaki Sevilla ise 52 puana yükseldi.

'nın 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Ligde 3 maç sonra puan kaybeden Katalan ekibi, puanını 65'e yükseltirken, 3. sıradaki Sevilla ise 52 puana ulaştı.

2. sıradaki , pazar günü oynayacağı maçını kazanması halinde lider ile puanını eşitleyecek.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 00:58
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