İspanya La Liga'nın 30. haftasında Sevilla'ya konuk olan lider Barcelona, kritik maçtan golsüz beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Katalan ekibi puanını 65'e çıkarırken, 3. sıradaki Sevilla ise 52 puana yükseldi.
La Liga'nın 30. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Ligde 3 maç sonra puan kaybeden Katalan ekibi, puanını 65'e yükseltirken, 3. sıradaki Sevilla ise 52 puana ulaştı.
2. sıradaki Real Madrid, pazar günü oynayacağı Real Sociedad maçını kazanması halinde lider Barcelona ile puanını eşitleyecek.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 00:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sevilla 0-0 Barcelona | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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