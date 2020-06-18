Real Madrid-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid evinde Valencia'yı ağırlıyor. Şampiyonluk yolundaki Real Madrid'in bu maçta kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Real Madrid-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Valencia karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde 59 puanlı Real Madrid ikinci sırada yer alıyor. Sekizinci sıradaki Valencia'nın ise 43 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Luka Jovic, Lucas Vazquez ve Nacho Fernandez karşılaşmada forma giyemeyecek.
Valencia'da ise Ezequiel Garay ve Cristiano Piccini, sakatlıkları nedeniyle Real Madrid karşısında oynayamayacak.
REAL MADRİD-VALENCİA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema
Valencia: Cillessen, Florenzi, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Soler, Parejo, Coquelin, Guedes, Rodrigo, Gomez
REAL MADRİD-VALENCİA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Valencia maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlancak.
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Madrid-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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