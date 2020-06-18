Real Madrid-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. evinde 'yı ağırlıyor. Şampiyonluk yolundaki Real Madrid'in bu maçta kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Real Madrid-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde 59 puanlı Real Madrid ikinci sırada yer alıyor. Sekizinci sıradaki Valencia'nın ise 43 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Luka Jovic, Lucas Vazquez ve Nacho Fernandez karşılaşmada forma giyemeyecek.

Valencia'da ise Ezequiel Garay ve Cristiano Piccini, sakatlıkları nedeniyle Real Madrid karşısında oynayamayacak.

REAL MADRİD-VALENCİA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

Valencia: Cillessen, Florenzi, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Soler, Parejo, Coquelin, Guedes, Rodrigo, Gomez

REAL MADRİD-VALENCİA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Valencia maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlancak.

  1. 18.06.2020
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