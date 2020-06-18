Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü sonrası tekrar başlayan 'nın 29. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan, ve Getafe ile yarışan Real Socieadad'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in ardından 5. sırada yer alan , 'e konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için umutlarını koruyan Real Sociedad, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Salgın arası dönüşünü Espanyol deplasmanında 2-0 mağlup olarak yapan Alaves, as kalecisi Fernando Pacheco kırmızı kart görmesiyle kalecisinden bu maçta mahrum kaldı. Kalede Roberto Jimenez yer alacak.

GETAFE REAL SOCIEDAD'IN PEŞİNDE

Real Sociedad, 47 puanla 5. sırada, 1 maçı fazla ve aynı puandaki Getafe enselerinde! 4. Atletico Madrid'in 49, 3. Sevilla'nın ise 51 puanı var.

DEPORTIVO ALAVES-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 18.06.2020
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