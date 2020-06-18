Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid'in ardından 5. sırada yer alan Real Sociedad, Deportivo Alaves'e konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için umutlarını koruyan Real Sociedad, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Salgın arası dönüşünü Espanyol deplasmanında 2-0 mağlup olarak yapan Alaves, as kalecisi Fernando Pacheco kırmızı kart görmesiyle kalecisinden bu maçta mahrum kaldı. Kalede Roberto Jimenez yer alacak.

GETAFE REAL SOCIEDAD'IN PEŞİNDE

Real Sociedad, 47 puanla 5. sırada, 1 maçı fazla ve aynı puandaki Getafe enselerinde! 4. Atletico Madrid'in 49, 3. Sevilla'nın ise 51 puanı var.

DEPORTIVO ALAVES-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.