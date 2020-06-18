Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü sonrası tekrar başlayan La Liga'nın 29. haftasında Deportivo Alaves sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan, Atletico Madrid ve Getafe ile yarışan Real Socieadad'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Atletico Madrid'in ardından 5. sırada yer alan Real Sociedad, Deportivo Alaves'e konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için umutlarını koruyan Real Sociedad, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Salgın arası dönüşünü Espanyol deplasmanında 2-0 mağlup olarak yapan Alaves, as kalecisi Fernando Pacheco kırmızı kart görmesiyle kalecisinden bu maçta mahrum kaldı. Kalede Roberto Jimenez yer alacak.
GETAFE REAL SOCIEDAD'IN PEŞİNDE
Real Sociedad, 47 puanla 5. sırada, 1 maçı fazla ve aynı puandaki Getafe enselerinde! 4. Atletico Madrid'in 49, 3. Sevilla'nın ise 51 puanı var.
DEPORTIVO ALAVES-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Deportivo Alaves-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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