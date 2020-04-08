Zararları çok büyük - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Zararları çok büyük

Zararları çok büyük

Zararları çok büyük

Başkanı sezonun kalanıyla ilgili konuştu.

Başkanı sezonun kalanıyla ilgili konuştu. Tebas "Geride kalan maçlar oynanmazsa zararımız 1 milyar euro olur. Seyircisiz tamamlanırsa 350 milyon euro zarar ederiz" ifadelerini kullandı.
  1. 8.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zararları çok büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA