İspanya'da maçlar 72 saatte bir oynanacak

Corona virüsü nedeniyle ertelenen İspanya La Liga'nın haziran ayında yeniden başlaması gündeme gelirken, İspanya Oyuncular Birliği ve La Liga üyeleri de bu konu hakkında İspanya Futbol Federasyonu'yla bir toplantı gerçekleştirdi.

İspanya Futbol Federasyonu'nda düzenlenen takip komisyonu toplantısında taraflar her takımın 72 saatte bir maç yapması üzerinde anlaştı.

Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, sağlık koşullarını zorlayacak seçeneklerin tartışılamayacağını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"OYUNCULARIN SAĞLIĞI REKABETTEN ÖNEMLİ"

Futbolcuların sağlığını, rekabetin üzerine koyuyoruz. Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklığı, nem ve güneşin yaydığı ışınların yaratacağı tehlike nedeniyle daha sıklıkla maç oynanamaz. Ayrıca yaz aylarında oynanacak maçlarda 2 kez su molası verilecek.