İspanya'da maçlar 72 saatte bir oynanacak
İspanya Futbol Federasyonu ile İspanya Oyuncular Birliği, liglerin yeniden başlaması halinde her takımın 72 saatte bir maç yapması önerisi konusunda anlaşmaya vardı. Federasyon Başkanı Luis Rubiales, "Futbolcuların sağlığını, rekabetin üzerine koyuyoruz. Ayrıca yaz aylarında oynanacak maçlarda 2 kez su molası verilecek" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Corona virüsü nedeniyle ertelenen İspanya La Liga'nın haziran ayında yeniden başlaması gündeme gelirken, İspanya Oyuncular Birliği ve La Liga üyeleri de bu konu hakkında İspanya Futbol Federasyonu'yla bir toplantı gerçekleştirdi.
İspanya Futbol Federasyonu'nda düzenlenen takip komisyonu toplantısında taraflar her takımın 72 saatte bir maç yapması üzerinde anlaştı.
Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, sağlık koşullarını zorlayacak seçeneklerin tartışılamayacağını belirtip şu ifadeleri kullandı:
"OYUNCULARIN SAĞLIĞI REKABETTEN ÖNEMLİ"
Futbolcuların sağlığını, rekabetin üzerine koyuyoruz. Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklığı, nem ve güneşin yaydığı ışınların yaratacağı tehlike nedeniyle daha sıklıkla maç oynanamaz. Ayrıca yaz aylarında oynanacak maçlarda 2 kez su molası verilecek.
- 07.04.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya'da maçlar 72 saatte bir oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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