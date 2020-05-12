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12 Mayıs 2020, Salı
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La Liga da 12 Haziran

  Başkanı , koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan liglerin 'da seyircisiz başlamasını bekliyor.

Başkanı , koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan liglerin 'da seyircisiz başlamasını bekliyor. İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Tebas, ayrıca fikstürü yayacaklarını ve her gün maç oynanacağını söyledi.
  1. 12.5.2020
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