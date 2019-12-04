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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'dan 'ye yeni sözleşme! Serbest kalma...

Barcelona'dan Ansu Fati'ye yeni sözleşme! Serbest kalma...

Kulübü, Gine Bisau asıllı İspanyol futbolcusu 'ye yeni bir sözleşme yaparak, futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelini 170 milyon euro'ya çıkardı.

'nın Kulübü, 17 yaşındaki genç forveti 'nin olası bir transferini zorlaştırmak için sözleşmesini yeniledi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Ansu Fati'nin önceden 100 milyon olan tek taraflı serbest kalma bedelinin 170 milyon avroya çıkarıldığı belirtildi.

Barcelona, genç futbolcusunun reşit olarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığında bu bedelin 400 milyon avroya çıkarılacağını da kaydetti.

Fati'nin sözleşmesinin daha önceden olduğu gibi 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olduğunu aktaran Katalan kulübü, ancak buna iki yıllık uzatma opsiyonu eklendiğini de duyurdu.

Bu sezon Barcelona formasıyla 9 lig maçına çıkan Fati, 2 gol attı.

Şampiyonlar Ligi grup elemelerinde 17 Eylül tarihinde ile karşılaşan Barcelona'da sahaya çıkan Fati, bu turnuvada forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Gine Bissau doğumlu Ansu Fati, İspanya 'nda forma giyebilmesi için eylül ayında hızlı gelişen bir süreçle İspanyol vatandaşı yapılmıştı.

  1. 04.12.2019
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