Barcelona Kulübü, Gine Bisau asıllı İspanyol futbolcusu Ansu Fati'ye yeni bir sözleşme yaparak, futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelini 170 milyon euro'ya çıkardı.
İspanya'nın Barcelona Kulübü, 17 yaşındaki genç forveti Ansu Fati'nin olası bir transferini zorlaştırmak için sözleşmesini yeniledi.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Ansu Fati'nin önceden 100 milyon avro olan tek taraflı serbest kalma bedelinin 170 milyon avroya çıkarıldığı belirtildi.
Barcelona, genç futbolcusunun reşit olarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığında bu bedelin 400 milyon avroya çıkarılacağını da kaydetti.
Fati'nin sözleşmesinin daha önceden olduğu gibi 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olduğunu aktaran Katalan kulübü, ancak buna iki yıllık uzatma opsiyonu eklendiğini de duyurdu.
Bu sezon Barcelona formasıyla 9 lig maçına çıkan Fati, 2 gol attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup elemelerinde 17 Eylül tarihinde Borussia Dortmund ile karşılaşan Barcelona'da sahaya çıkan Fati, bu turnuvada forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti.
Gine Bissau doğumlu Ansu Fati, İspanya Milli Takımı'nda forma giyebilmesi için eylül ayında hızlı gelişen bir süreçle İspanyol vatandaşı yapılmıştı.
- 04.12.2019
-
Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
-
Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
-
UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
Barcelona'dan Ansu Fati'ye yeni sözleşme! Serbest kalma... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.