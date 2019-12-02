Real Madrid’den çılgın transfer atağı! 70 milyon euro...

Devre arası transfer döneminde Real Madrid, dev bir hamleye imza atmak istiyor. Buna göre, eflatun-beyazlıların yıldız golcü için 70 milyon sterlin artı James Rodriguez'i önerdiği iddia edildi. Bu sezon Arsenal'de 17 maçta 12 gol atan Gabonlu forvetin devre arasında istendiği dile getirildi.

30 yaşındaki forvetin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.



INTER DE DEVREDE!



Tuttomercatoweb'un haberine göre Gabonlu futbolcunun en ciddi talibi ise İtalya Serie A Ligi lideri Inter. Harika bir form grafiği yakalayan Lautaro Martinez'i İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona'ya kaptırma olasılığına karşı önlem almak isteyen tecrübeli çalıştırıcı Antonio Conte, yaklaşan transfer dönemi için listenin başına Aubameyang'ı almış durumda.

Inter'in henüz konuyla ilgili herhangi somut bir hamlesi bulunmasa da Le10Sport'un haberine göre İtalyan devi, 30 yaşındaki golcünün durumunu geçtiğimiz yazdan bu yana takip ediyor.

Milano ekibinin söz konusu transfer için gözden çıkardığı bonservis bedeli ise 65 milyon Pound.