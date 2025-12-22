CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer mezarı başında anıldı

Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer mezarı başında anıldı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Özkan Sümer, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 15:23
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer mezarı başında anıldı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, divan kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in ailesi ve sevenleri, Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Ören ve Güneş, Sümer'in kabrine çiçek bıraktı.

Ören, yaptığı konuşmada, Özkan Sümer'in şehre ve Türk sporuna bıraktığı mirasın arkasından yürüdüklerini söyledi.

Güneş ise Sümer'in sadece Trabzon değil, Türk sporu için de çok önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Sümer'in büyük bir sermaye biriktirdiğini dile getiren Güneş, "Özkan abim, hocam, başkanım. Hem şehrimize hem sporumuza hem futbolumuza çok büyük katkılar yaptı, çok büyük değer oluşturdu. Aynı zamanda ülkemize de yaptı aynı şeyi. Buradan kendini yoktan var etti, yetiştirdi. Sonra şehirler arası, ülkeler arası yarışmalara gitti. Bir birey olarak, bir imtihanı insan nasıl geçirir, gösterdi bize. Mekanı cennet olsun teşekkür ediyoruz. Hakkını helal etsin bizden yana hakkı varsa helal olsun." ifadelerini kullandı.

Anma programı, duaların ardından sona erdi.

1 Ocak'ta Gazze buluşması
REKLAM - MUUD
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Ankara'dan Şam'a güvenlik çıkarması! SDG ve İsrail tehlikesi masada: Şara ile kritik temas
Kartal İngiliz yıldızın peşinde!
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özkan Sümer vefatının 5. yılında anılıyor Özkan Sümer vefatının 5. yılında anılıyor 15:13
Mehmet Kasapoğlu masa tenisinde 50. yıl! Mehmet Kasapoğlu masa tenisinde 50. yıl! 14:55
Hapoel IBI Tel Aviv-A. Efes maçının yeri açıklandı! Hapoel IBI Tel Aviv-A. Efes maçının yeri açıklandı! 14:47
A Milli Takımımızın dünya klasmanındaki sıralaması açıklandı! A Milli Takımımızın dünya klasmanındaki sıralaması açıklandı! 14:43
Ahmet Karakaş Türkiye 3’üncüsü! Ahmet Karakaş Türkiye 3’üncüsü! 14:30
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 14:20
Daha Eski
Kartal İngiliz yıldızın peşinde! Kartal İngiliz yıldızın peşinde! 14:20
Hagi'den Icardi'ye cevap geldi! Hagi'den Icardi'ye cevap geldi! 13:57
Göztepe'nin hedefi! Göztepe'nin hedefi! 13:34
Körfezli karatecilerden büyük başarı! Körfezli karatecilerden büyük başarı! 13:16
Mısır-Zimbabve maçı ne zaman? Mısır-Zimbabve maçı ne zaman? 13:02
AFCON açılış maçında harika gol! AFCON açılış maçında harika gol! 12:39