CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer vefatının 5. yılında anılıyor

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer vefatının 5. yılında anılıyor

Trabzonspor ve Türk futboluna hayatını adayan Özkan Sümer, vefatının 5. yılında anılıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 15:13
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer vefatının 5. yılında anılıyor

Trabzon'da kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 22 Aralık 2020'de yaşamını yitiren Sümer, 20 Kasım 1940'ta Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi.

Sümer, futbola ortaokul yıllarında İdmanocağı'nda başladı. Yolspor ve Zonguldak Kömürspor'un ardından Sümer, Trabzonspor'un 1967'de kuruluşuyla bordo-mavili formayı sırtına geçirdi.

Trabzonspor'da 3 yıl futbol oynayarak takım kaptanlığı yapan Sümer, Sebat Gençlik'e antrenör-futbolcu olarak transfer edildi.

1972-1973 sezonunda Trabzonspor'da genç takım antrenörlüğüne getirilen ve altyapıyla ilgili çalışmalarda bulunan Özkan Sümer, 1978-1979 sezonu öncesi yardımcılığını yaptığı Ahmet Suat Özyazıcı'nın ayrılmasıyla A takım teknik direktörü oldu.

TRABZONSPOR'DA 2 LİG VE 1 CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI ŞAMPİYONLUĞU

Özkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanma sevinci yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda da ligde şampiyonluğa uzandı.

Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatında Sümer; A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor, Petrol Ofisi, Konyaspor ve Mobellaspor'u da çalıştırdı.

"Futbolun bilge kişisi" olarak da anılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu asbaşkanlığı ve spor yazarlığı görevinde bulundu.

BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE TÜRKİYE KUPASI

Özkan Sümer, Trabzonspor Kulübünde 2000'de yapılan olağan genel kurulda başkan seçildi.

Bordo-mavililerin 12. başkanı olan Sümer, 31 Aralık 2000'de başladığı görevini 2 yıl 8 ay sürdürdü.

Karadeniz temsilcisi, Sümer'in 5 Eylül 2003'te sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.

Sümer, bu dönemde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda tribünler önünde bulunan tel örgüleri kaldırarak Türk futboluna örnek oldu.

GALATASARAY'DA DA KUPA KAZANDI

Özkan Sümer, Galatasaray'da birer Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanma sevinci yaşadı.

1981-1982 sezonunda Galatasaray'da teknik direktör olarak göreve başlayan Sümer, o sezon sarı-kırmızılı ekibe hem Türkiye Kupası hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Özkan Sümer, 1982-1983 sezonunun bitimine 2 hafta kala görevinden istifa ederek Trabzonspor altyapı koordinatörlüğüne döndü.

TRABZONSPOR'UN HER KADEMESİNDE GÖREV ALDI

Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakkı Yeten (Baba Hakkı) ve Fikret Arıcan (Büyük Fikret) gibi futbolun 3 kademesinde de görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu.

Sümer, Trabzonspor'da altyapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncu yetiştirip Türk futboluna kazandırırken, en son Ahmet Ağaoğlu döneminde genel koordinatörlük görevinde bulundu.

Özkan Sümer döneminde Trabzonspor, kadın futbol takımını kurarak şampiyonluk sevinci de yaşadı.

REKLAM - MUUD
G.Saray'dan orta saha hamles! 3 isim listede
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Ankara'dan Şam'a güvenlik çıkarması! SDG ve İsrail tehlikesi masada: Şara ile kritik temas
Kartal İngiliz yıldızın peşinde!
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hapoel IBI Tel Aviv-A. Efes maçının yeri açıklandı! Hapoel IBI Tel Aviv-A. Efes maçının yeri açıklandı! 14:47
A Milli Takımımızın dünya klasmanındaki sıralaması açıklandı! A Milli Takımımızın dünya klasmanındaki sıralaması açıklandı! 14:43
Ahmet Karakaş Türkiye 3’üncüsü! Ahmet Karakaş Türkiye 3’üncüsü! 14:30
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 14:20
Kartal İngiliz yıldızın peşinde! Kartal İngiliz yıldızın peşinde! 14:20
Hagi'den Icardi'ye cevap geldi! Hagi'den Icardi'ye cevap geldi! 13:57
Daha Eski
Göztepe'nin hedefi! Göztepe'nin hedefi! 13:34
Körfezli karatecilerden büyük başarı! Körfezli karatecilerden büyük başarı! 13:16
Mısır-Zimbabve maçı ne zaman? Mısır-Zimbabve maçı ne zaman? 13:02
AFCON açılış maçında harika gol! AFCON açılış maçında harika gol! 12:39
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:14
Milan Skriniar İstanbul trafiğinden şikayetçi Milan Skriniar İstanbul trafiğinden şikayetçi 11:54