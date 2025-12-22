Hapoel IBI Tel Aviv-Anadolu Efes maçı Bulgaristan'da oynanacak!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 23. haftasındaki Hapoel IBI Tel Aviv karşılaşmasının Bulgaristan'da oynanacağını duyurdu.

Temsilcimizden yapılan resmi açıklamada, "EuroLeague'in 23. haftasında 20 Ocak 2026 Salı günü Hapoel IBI Tel Aviv'e konuk olacağımız karşılaşma, tarafsız saha statüsünde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacak ve takımımız İsrail'e gitmeyecektir. Arena 8888'de oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati ise yerel saat ile 19.30, Türkiye saatiyle de 20.30 olacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.