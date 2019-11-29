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Gündeme bomba gibi düştü! Unai Emery sonrası gelecek isim ve Mesut Özil...
Arsenal'de beklenen ayrılık sonrası futbol gündemine bomba gibi düşen bir son dakika gelişmesi yaşandı... Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in formasını giydiği Premier Lig ekibi Arsenal, Teknik Direktör Unai Emery ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Topçular'ı doğrudan ilgilendiren bir olay yaşandı. Yoğun tartışmalar sonrası Emery'nin yerine gelecek ismi ve Arsenal'in kaderini İngilizler açıkladı...
29 Kasım 2019 Cuma 16:19
Güncelleme: 29.11.2019 16:22
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Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'de kazan kaynamaya devam ediyor ve sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
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İngiliz basını, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.
Kötü bir sezon geçiren ve ligde 8. sırada yer alan Topçular'da Unai Emery epey tartışılıyordu.
Mesut Özil'le yıldızı bir türlü barışmayan tecrübeli çalıştırıcı, geçen ay Özil'in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıklamıştı.
Ligde geride kalan 13 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu topladığı 18 puanla 8. sırada bulunan Arsenal, son olarak da UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu.