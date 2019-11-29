Gündeme bomba gibi düştü! Unai Emery sonrası gelecek isim ve Mesut Özil...

Arsenal'de beklenen ayrılık sonrası futbol gündemine bomba gibi düşen bir son dakika gelişmesi yaşandı... Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in formasını giydiği Premier Lig ekibi Arsenal, Teknik Direktör Unai Emery ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Topçular'ı doğrudan ilgilendiren bir olay yaşandı. Yoğun tartışmalar sonrası Emery'nin yerine gelecek ismi ve Arsenal'in kaderini İngilizler açıkladı...