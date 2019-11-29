İşte Euro 2020 elemelerinin en iyi 11'i! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri İşte Euro 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

İşte Euro 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

Euro 2020 elemeleri kapsamında fırtına gibi esen millilerimiz topladığı 23 puanla grubu H Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak elemelere katılmaya hak kazanmıştı. Eleme gruplarının tamamlanmasının ardından EURO 2020'nin en iyi 11'i de belli oldu. Listede A Milli Takımımızdan da 1 isim yer aldı.

29 Kasım 2019 Cuma 14:11 Güncelleme: 29.11.2019 14:51
İşte Euro 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

EURO 2020 Elemeleri'nde grup aşamalarının tamamlanmasının ardından Avrupa'nın en iyi 11'i de belli oldu. Listede A Milli Takımımızdan 1 isim yer aldı.

İşte EURO 2020'nin en iyi 11'i...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Euro 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

1) PYATOV - UKRAYNA

İşte Euro 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

2) R. SIGURDSSON - İZLANDA

İşte Euro 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

3) MERİH DEMİRAL - TÜRKİYE

İşte Euro 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

4) SERGIO RAMOS - İSPANYA

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