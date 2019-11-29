İşte Euro 2020 elemelerinin en iyi 11'i!

Euro 2020 elemeleri kapsamında fırtına gibi esen millilerimiz topladığı 23 puanla grubu H Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak elemelere katılmaya hak kazanmıştı. Eleme gruplarının tamamlanmasının ardından EURO 2020'nin en iyi 11'i de belli oldu. Listede A Milli Takımımızdan da 1 isim yer aldı.