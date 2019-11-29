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Süper Lig'in genç yıldızı Juventus'a! İtalyanlar duyurdu
Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Avrupa basınında Süper Lig ekipleriyle ilgili dikkat çekici haberler yer almaya devam ediyor. Son olarak İtalyan devi Juventus'a Türkiye'den 19'luk yıldızın önerildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Kasım 2019 Cuma 10:47
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Devre arası transfer dönemi yaklaşırken, Avrupa basınından da çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor.
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Son olarak İtalyanlar, Süper Lig'den sürpriz bir ismi Juventus'a yazdı. İşte o haber...
Calciomercato'da yer alan habere göre, Antalyaspor forması giyen 2000 doğumlu Nijeryalı futbolcu Paul Mukairu siyah-beyazlı ekibe önerildi.
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'un U19 takımında forma giyen 19'luk genç yıldız, gösterdiği performansla A takıma yükselmişti.
Oyuncunun tarzının Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye benzetildiği haberde, Juventus'un Nijeryalı ismi düşünebileceğine vurgu yapıldı.