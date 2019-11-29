Aboubakar coştu! Hocasından ilginç açıklama

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Young Boys'u 2-1 mağlup eden Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao, maçın gollerine imzasını atan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Kasım 2019 Cuma 08:06
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UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam Vincent Aboubakar rüzgarı esti...
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Kamerunlu futbolcu deplasmanda oynadıkları YoungBoys maçında attığı iki golle takımına, kritik mücadelede galibiyeti getiren isim oldu.
Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olduğu ileri sürülen golcü isimle ilgili teknik direktör SergioConceiçao ise dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kamerunlu yıldızın bir kahraman olmadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:
Aboubakar kahraman değil. Ekip olarak iyiydik, Aboubakar da bunun bir parçası. Sonuçta bugün o atar, yarın başkaları... Biz takımı bir bütün olarak görüyoruz.