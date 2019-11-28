Cengiz Ünder'den Başakşehir yorumu! ''Umarım...''

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan deplasman ekibi gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Maç sonu her iki takım cephesi karşılaşmayı değerlendirirken milli yıldızımız ve eski Başakşehirli Cengiz Ünder önemli açıklamalarda bulundu. İşte her iki cephenin maç sonu yorumları...
28 Kasım 2019 Perşembe 23:49
Güncelleme: 28.11.2019 23:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Aziz Behich: Bu maçı kazanmak istedik kendi sahamızda. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Doksan dakika boyunca bizi yalnız bırakmadılar. İlk yarı istediğimiz gibi değildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devrede maça 0-0 gibi başlamak istedik. Üzgünüz. Her şey bizim elimizde. Mönchengladbach maçını kazanırsak gruptan çıkarız.
Bu maçı arkamızda bırakacağız artık. Sağ tarafta daha önce de oynadım.
Elimden geleni yapıyorum. Takıma ne kadar katkı verebilirsem o kadar iyi. Şimdi Antalyaspor maçına bakacağız.
Edin Dzeko: Başakşehir'in defansında eksikler vardı. Biz de iyi oynadık. Visca kardeşim, milli takımda birlikteyiz. Son maçta gruptan çıkmak için çok gayret sarf etmeleri gerekecek.