Cengiz Ünder'den Başakşehir yorumu! ''Umarım...''

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan deplasman ekibi gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Maç sonu her iki takım cephesi karşılaşmayı değerlendirirken milli yıldızımız ve eski Başakşehirli Cengiz Ünder önemli açıklamalarda bulundu. İşte her iki cephenin maç sonu yorumları...

28 Kasım 2019 Perşembe 23:49 Güncelleme: 28.11.2019 23:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





