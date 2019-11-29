Fransa EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor

Bizim için tabii o da önemli fakat Münih, Budapeşte gibi Türk toplumunun çok sayıda olduğu bu ülkelerde oynamak da bizim için çok önemli olacak özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız, İsviçre ve Avusturya'da çok önemli Türk seyirci desteği almıştı. Dolayısıyla yarını heyecanla bekliyoruz" dedi.