Fransa EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Fransa EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları 30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Kura çekimi için Bükreş'te bulunan TFF 1'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı'nın eleme maçlarını çok iyi geçirdiğini dile getiren Sevet Yardımcı, ilk defa son maça kalmadan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıldığını söyledi. Yardımcı ayrıca Fransa'nın EURO 2020'de Türkiye ile aynı gruba düşmek istemediğini söyledi. İşte o açıklamalar...
29 Kasım 2019 Cuma 18:19
Fransa EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Kura çekimi için Bükreş'te bulunan TFF 1'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, açıklamalarda bulundu.

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Fransa EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor

A Milli Futbol Takımı'nın eleme maçlarını çok iyi geçirdiğini dile getiren Sevet Yardımcı, ilk defa son maça kalmadan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıldığını söyledi. Son saniye, son dakika hesaplarına gerek kalınmadığının altını çizen Yardımcı, "Bu bizim için gerçekten önemliydi, üst üste 2'nci kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak da bizim için çok önemli.

Fransa EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor

İlki 2016'daydı şimdi ise 2020'de. Yarın kura çekimi var, biz de heyecanla bekliyoruz. 6 grup var biliyorsunuz, 6 grubun içerisinde Kopenhag ve Saint Petersburg haricinde diğer 5 gruba kuramızın çekilme ihtimali var, bu arada bizim tercihlerimiz özellikle Azerbaycan, Türkiye'nin Bakü'de oynamasını çok istiyor, bizi ev sahibi olarak değerlendiriyorlar.

Fransa EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor

Bizim için tabii o da önemli fakat Münih, Budapeşte gibi Türk toplumunun çok sayıda olduğu bu ülkelerde oynamak da bizim için çok önemli olacak özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız, İsviçre ve Avusturya'da çok önemli Türk seyirci desteği almıştı. Dolayısıyla yarını heyecanla bekliyoruz" dedi.

Fransa EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR SON HIZLA DEVAM EDİYOR"

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Mayıs 2020'de İstanbul'da yapılacağını hatırlatan Servet Yardımcı, "Bununla ilgili hazırlıklar son hızla devam ediyor. Hem stadımızın yetiştirilmesi hem güvenlik, lojistik ve diğer konulardaki hazırlıklar hakkında her hafta UEFA ile toplanıyoruz, onlar İstanbul'a geliyorlar.

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