La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Levante'yi konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, Real'in teknik patronu Julen Lopetegui'yi ateşe attı. Florentino Perez'in takımı son beş 5 maçta 4 yenilgi ve 1 mağlubiyet aldı.

Yeni teknik direktörü Lopetegui yönetiminde istediği sonuçları alamayan ve bu maç öncesinde çıktığı son dört resmi maçta gol bile atamayan Real Madrid, Levante karşısında da büyük bir şok yaşadı.

Konuk ekip, 13 dakika içerisinde Morales ve Roger'ın attığı gollerle Bernabeu'yu şoka uğrattı ve 2-0 öne geçti. Morales'in golü savunma arkasına sarkıtılan bir topla gelirken, Roger'ın golü hakem kararı ve VAR onayıyla verilen penaltı atışı sonucunda geldi.

Real Madrid 17. dakikada Casemiro ile golü buldu ama VAR, pozisyon esnasında Asensio'nun ofsayt olduğuna hükmederek golü iptal etti.

Levante'nin her atağının tehlikeli göründüğü devrede konuk ekip son anlarda 3-0'ı da yakaladı fakat Rochina'nın 43. dakikadaki golü hakem ve VAR kararıyla geçerlilik kazanmadı.

İlk yarı 2-0 Levante üstünlüğüyle bitti.

Lopetegui ikinci yarıya Odriozola'nın yerine Gareth Bale'ı oyuna dahil ederek başladı.

Real Madrid'in 481 dakika süren ve kulüp tarihinin en uzun gol atamama serisi olan kötü rekoru, 72. dakikada Marcelo'nun golüyle sona erdi. Brezilyalı yıldızın attığı golle durumu 2-1 yapan eflatun beyazlılar, eşitlik sayısı için rakip kaleyi ablukaya aldılar.

Son bölümde özellikle Benzema ile kaleyi bol bol yoklayan ve bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Real Madrid'in çabaları sonuç vermeyince, Levante karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve rakibine büyük bir şok yaşattı.

La Liga'da 4 maçtır, tüm kulvarlarda 5 maçtır kazanamayan ve bu süreçte sadece 1 gol atabilen Real Madrid, bu skorun ardından 14 puanda kaldı. Levante ise puanını 13'e yükseltti.