Wolverhampton-Tottenham maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayan Tottenham Hotspur, tarihindeki en zorlu dönemlerden birinden geçiyor. 2026 takvim yılında henüz lig galibiyeti alamayan ev sahibi, geçtiğimiz hafta Brighton karşısında 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 15 maça çıkardı. Ev sahibi cephesinde ise hüzünlü bir veda süreci yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Leeds karşısında alınan mağlubiyetle Championship'e düşmesi kesinleşen Wolverhampton, artık taraftarı için onur mücadelesi veriyor. İşte Wolverhampton-Tottenham maçının detayları!

Wolverhampton-Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftası kapsamındaki Wolverhampton-Tottenham maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 17.00'de başlayacak.

Wolverhampton-Tottenham MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Wolverhampton-Tottenham mücadelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolverhampton-Tottenham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Bentley; Tchatchoua, Toti, S. Bueno, H. Bueno; J. Gomes, Andre, Mane; Bellegarde, Armstrong, Hwang

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Bergvall, Bentancur, Gallagher; Tel, Solanke, Simons