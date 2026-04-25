Fulham-Aston Villa CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fulham-Aston Villa CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Premier Lig’de 45 puanla 12. sırada yer alan Fulham, 58 puanla 4. basamakta bulunan Aston Villa’yı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Brentford deplasmanından beraberlikle dönen Fulham, taraftarı önünde ligin formda ekiplerinden Villa’yı devirerek ilk 10 yarışına yeniden dahil olmayı planlıyor. Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Unai Emery’nin Aston Villa’sı ise son yedi maçındaki altıncı galibiyetini alarak evine üç puanla dönmek niyetinde. Peki, Fulham - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 09:20
Fulham-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de sezonun en kritik haftalarına girilirken Fulham, Marco Silva yönetiminde evindeki dirençli oyunuyla dikkat çekiyor. Son dönemde skor üretmekte zorlanan ev sahibi, ligin ilk yarısında 3-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor. Konuk ekip Aston Villa cephesinde ise tek bir isim ön plana çıkıyor: Ollie Watkins. Fulham'a karşı oynadığı son 9 maçta 6 gol atan ve bu sezonun en formda golcülerinden biri olan Watkins, Villa'nın hücumdaki en büyük kozu. İşte Fulham-Aston Villa maçının detayları!

Fulham-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftası kapsamındaki Fulham-Aston Villa maçı 25 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 14.30'da başlayacak.

Fulham-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki Fulham-Aston Villa mücadelesi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fulham-Aston Villa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Bobb; Jimenez

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Sancho; Watkins

