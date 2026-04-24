Sunderland-Nottingham Forest maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sunderland-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de sezonun final bölümüne girilirken Sunderland, sahasındaki sağlam duruşuna güveniyor. Bu sezon Stadium of Light'ta oynadığı 16 maçın sadece 3'ünü kaybeden ev sahibi, ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yendikleri rakiplerine karşı "sezon dublesi" yapma peşinde. Konuk ekip ise Vítor Pereira yönetiminde sezonun en formda dönemini yaşıyor. Sadece ligde değil, Avrupa Ligi'nde de yarı finale yükselerek tarihi bir başarı yakalayan Nottingham Forest, Burnley maçında hat-trick yapan yıldızı Morgan Gibbs-White önderliğinde çok formda. Deplasmanda kontra ataklarla etkili olan Forest, ligin son virajında hata yapmayarak Premier Lig'de kalışını ilan etmek adına bu zorlu Kuzey deplasmanından en az 1 puanla dönmeyi amaçlıyor. İşte Sunderland-Nottingham Forest maçının detayları!

Sunderland-Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasındaki dev Sunderland-Nottingham Forest randevusu 24 Nisan Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Sunderland-Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland-Nottingham Forest maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sunderland-Nottingham Forest MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sunderland: Roefs; Mukiele, O'Nien, Ballard, Hume; Xhaka, Sadiki; Rigg, Diarra, Le Fee; Brobbey

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Jair, Williams; Sangare, Anderson; Bakwa, Gibbs-White, Hutchinson; Jesus