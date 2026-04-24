CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Sunderland-Nottingham Forest maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sunderland-Nottingham Forest maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 46 puanla 11. sırada yer alan Sunderland, 36 puanla 16. basamakta bulunan Nottingham Forest’ı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Aston Villa’ya karşı 93. dakikada yediği golle 4-3 mağlup olan Sunderland, taraftarı önünde bu yarayı sarmayı hedefliyor. Nottingham Forest ise Burnley karşısında aldığı 4-1’lik görkemli galibiyetin ve yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisinin moraliyle deplasmana geliyor. Düşme hattıyla arasındaki 5 puanlık farkı korumak isteyen konuk ekip için her puan altın değerinde. Peki, Sunderland - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 08:57
İngiltere'de sezonun final bölümüne girilirken Sunderland, sahasındaki sağlam duruşuna güveniyor. Bu sezon Stadium of Light'ta oynadığı 16 maçın sadece 3'ünü kaybeden ev sahibi, ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yendikleri rakiplerine karşı "sezon dublesi" yapma peşinde. Konuk ekip ise Vítor Pereira yönetiminde sezonun en formda dönemini yaşıyor. Sadece ligde değil, Avrupa Ligi'nde de yarı finale yükselerek tarihi bir başarı yakalayan Nottingham Forest, Burnley maçında hat-trick yapan yıldızı Morgan Gibbs-White önderliğinde çok formda. Deplasmanda kontra ataklarla etkili olan Forest, ligin son virajında hata yapmayarak Premier Lig'de kalışını ilan etmek adına bu zorlu Kuzey deplasmanından en az 1 puanla dönmeyi amaçlıyor. İşte Sunderland-Nottingham Forest maçının detayları!

Sunderland-Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasındaki dev Sunderland-Nottingham Forest randevusu 24 Nisan Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Sunderland-Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland-Nottingham Forest maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sunderland-Nottingham Forest MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sunderland: Roefs; Mukiele, O'Nien, Ballard, Hume; Xhaka, Sadiki; Rigg, Diarra, Le Fee; Brobbey

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Jair, Williams; Sangare, Anderson; Bakwa, Gibbs-White, Hutchinson; Jesus

ASpor CANLI YAYIN

"Beşiktaş'a güç katacak"
Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
CHP'li Özkan Yalım'ın sevgililer günü harcaması ortaya çıktı: Aynı pırlanta yüzükten 4 adet aldı
F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi...
F.Bahçe'de flaş Asensio gelişmesi! Derbide...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı detayları! RAMS Başakşehir FK-Kasımpaşa maçı detayları! 08:42
Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi Maç sonu Onana'ya övgü: Adeta panter kesildi 08:39
"Beşiktaş'a güç katacak" "Beşiktaş'a güç katacak" 08:29
F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... F.Bahçe'de Ederson kararı! Derbi öncesi... 01:21
Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! 01:12
Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... Sergen Yalçın: Tutunacak tek dalımız... 01:12
Daha Eski
Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! Tekke: Çok değerli bir tur bizim için! 01:12
Tekke'den penaltı tepkisi! Tekke'den penaltı tepkisi! 01:12
Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı! 01:12
Trabzonspor penaltılarda turladı! Trabzonspor penaltılarda turladı! 01:12
İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! 01:12
Samsun'da kırmızı kart kararı! Samsun'da kırmızı kart kararı! 01:12