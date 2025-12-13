Burnley-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Burnley-Fulham maçı canlı takip edebilirsiniz.

Haftanın en dikkat çeken Premier Lig karşılaşmalarından biri Cumartesi günü Turf Moor'da oynanacak. Ligin alt sıralarından kurtulmak için puana ihtiyacı olan Burnley, benzer şekilde istikrarsız sonuçlar alan Fulham ile karşı karşıya gelecek. Mücadele yaklaşırken futbolseverlerin aklındaki en önemli soru ise şu: Burnley Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenir? Burnley-Fulham maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı platformun canlı yayın özelliği üzerinden müsabakayı takip edebilecek.

BURNLEY-FULHAM MAÇI NE ZAMAN?

Burnley-Fulham maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

BURNLEY-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Burnley-Fulham maçı, saat 20:30'da başlayacak.

BURNLEY-FULHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Burnley ve Fulham'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Burnley'da, Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak.

BURNLEY-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley ile Fulham arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak. Burnley-Fulham FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Burnley muhtemel ilk 11'i: Dubravka, Sonne, Ekdal, Esteve, Hartman, Ugochukwu, Cullen, Florentino, Tchaouna, Foster, Anthony

Fulham muhtemel ilk 11'i: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Castagne, Iwobi, Berge, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez