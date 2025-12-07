CANLI SKOR ANA SAYFA
Brighton-West Ham maçı en zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

7 Aralık 2025 Brighton vs West Ham maçı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İngiltere Premier Lig’de karşı karşıya gelecek iki ekip arasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ise merak konusu. Birçok kişi, “Brighton-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:38 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:49
Brighton vs West Ham maçı canlı takip etmek için TIKLA!

Premier Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Brighton-West Ham karşılaşması Pazar günü oynanacak. Futbol tutkunları, "Brighton-West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı izleme linki var mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Sezona güçlü başlayan Brighton, son 5 maçının 3'ünü kazanarak 22 puana ulaşmış durumda ve ligde 5. sırada yer alıyor. Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda önemli bir maça çıkacaklar. West Ham cephesinde ise durum daha zor; 11 puanla 17. sırada bulunan ekip, alt sıralardan kurtulmak için mutlak puan arayacak. Premier Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Brighton-West Ham karşılaşması 7 Aralık 2025 tarihinde oynanacak. Futbol tutkunları, "Brighton-West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı izleme linki var mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Brighton - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brighton-West Ham maçı canlı nasıl izlenir?

BRIGHTON - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN?

Brighton-West Ham maçı, 7 Aralık Pazar günü oynanacak.

BRIGHTON - WEST HAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Brighton-West Ham maçı, saat 17:00'de başlayacak.

BRIGHTON-WEST HAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brighton ve West Ham'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Brighton'da, Amex Stadyumu'nda oynanacak.

BRIGHTON VS WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Brighton ile West Ham arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports ve beIN Connect kanalından canlı yayınlanacak.

BRIGHTON VS WEST HAM MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA 👈

