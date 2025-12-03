CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United ile Chelsea arasındaki 2025/26 Premier Lig maçı ne zaman oynanacak? Bu kritik karşılaşma, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü Elland Road’da gerçekleşecek ve Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, henüz resmi bir maçta yenemediği Leeds United karşısında takımını sahaya çıkaracak. Peki, maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 09:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leeds United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Leeds United ile Chelsea 2025/26 Premier Lig maçında ne zaman karşı karşıya gelecek? Maçın yeri neresi ve hangi tarihte oynanacak? Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Leeds United'a karşı henüz resmi bir galibiyet alamadı. Peki, bu maç onun için bir ilk olacak mı? Maçın önemi sadece Enzo Maresca ile sınırlı değil; Premier Lig puan durumu, takım form grafikleri ve oyuncuların sahadaki performansı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Leeds United-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçt ve hangi kanalda? Leeds United-Chelsea maçı canlı izleme bilgileri...

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Leeds United-Chelsea maçı, 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Leeds United-Chelsea maçı, saat 23:15'te başlayacak.

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED-CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Leeds United ve Chelsea'nin karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Leeds'da, Elland Road Stadyumu'nda oynanacak.

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de flaş iddia! En-Nesyri...
Derbinin ardından sevkler açıklandı!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
CHP'liler TAKVİM'e konuştu tutsak CHP’li Özgür Özel'i korku sardı: Partililere susun tehdidi!
TFF'den flaş Yasin Kol kararı!
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin ardından sevkler açıklandı! Derbinin ardından sevkler açıklandı! 01:27
G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! 01:27
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! 01:27
14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:27
Sakarya'da turlayan G.Birliği! Sakarya'da turlayan G.Birliği! 01:27
Çaykur Rizespor farklı turladı! Çaykur Rizespor farklı turladı! 01:27
Daha Eski
Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! 01:27
Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! 01:27
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:27
Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! 01:27
İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... 01:27
Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! 01:27