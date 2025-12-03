Haaland Premier Lig tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu ünvanını aldı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, İngiltere Premier Lig tarihinde 100 gol barajına en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 14:55
Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Haaland, 100 gole ulaşmak için sadece 111 maç oynadı ve bunu başaran en hızlı oyuncu olarak Alan Shearer'ın 124 maçlık rekorunu geride bıraktı." denildi.

Norveçli golcü, Fulham'a karşı dün ligdeki deplasman maçında alınan 5-4'lük galibiyette attığı golle Premier Lig kariyerinde 100 gole ulaştı.

TÜM PREMIER LİG TAKIMLARINA GOL ATTI

Haaland, Premier Lig'de mücadele eden her takıma karşı gol sevinci yaşadı.

Norveçli golcü, 2022 yazında Manchester City'ye geldiğinden bu yana rakip olduğu 23 takımın tamamına gol attı.

25 yaşındaki golcü futbolcu, ligde sahaya çıktığı 23 stadın ise 22'sinde gol sevinci yaşadı. Haaland yalnızca Liverpool takımının maçlarını oynadığı Anfield Stadı'nda henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Haaland, attığı 100 golün 58'ini ise Manchester City'nin evi Etihad Stadı'nda forma giydiği 54 maçta kaydetti.

Premier Lig tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan oyuncular şu şekilde:

100. golün tarihiFutbolcuMaç sayısı
02/12/2025Erling Haaland111
30/12/1995Alan Shearer124
04/02/2018Harry Kane141
19/04/2016Sergio Aguero147
10/02/2004Thierry Henry160

Ağustos 2022'de Manchester City formasıyla ilk Premier Lig maçına çıkan Haaland'ın o tarihten itibaren attığı 100 gole yaklaşan başka bir oyuncu olmadı.

Listede aynı dönemde 70 golle Muhammed Salah ikinci, Alexander Isak ise 55 golle üçüncü sırada yer alıyor.

Ağustos 2022'den bu yana Premier Lig'de en çok gol atan futbolcular:

FutbolcuMaç sayısıGol
Erling Haaland111100
Muhammed Salah12070
Alexander Isak9255
Ollie Watkins12551
Bryan Mbeumo11443

Kaynak: AA

Reklam / İdefix
