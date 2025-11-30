CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig CANLI MAÇ İZLE: Premier Lig Crystal Palace-Manchester United maçı hangi kanalda?

CANLI MAÇ İZLE: Premier Lig Crystal Palace-Manchester United maçı hangi kanalda?

Crystal Palace-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 30 Kasım Premier Lig programında yer alan bu kritik mücadele futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Selhurst Park’ta oynanacak karşılaşmada iki takım da son haftalardaki hatalarını telafi etmek istiyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:01
CANLI MAÇ İZLE: Premier Lig Crystal Palace-Manchester United maçı hangi kanalda?

Crystal Palace - Manchester United maçını takip etmek için tıklayınız.

Crystal Palace - Manchester United maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, 30 Kasım 2025 Premier Lig mücadelelerinden biri olan bu karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Maç hangi kanalda? Saat kaçta? Şifresiz yayın var mı? Manchester United cephesi ise formunu korumak istiyor. Son dört karşılaşmanın üçünü kazanan ve her seferinde kalesini gole kapatan United, tekrar bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Futbolseverler ayrıca "Muhtemel 11'ler açıklandı mı?" ve "Canlı izleme linki var mı?" sorularına da yanıt arıyor. 30 Kasım 2025 Crystal Palace - Manchester United maçı Premier Lig'in en merak edilen karşılaşmalarından biri haline geldi. Peki maç saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilir mi?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'de haftanın heyecanla beklenen mücadelelerinden biri olan Crystal Palace – Manchester United maçı, 30 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED SAAT KAÇTA?

Crystal Palace-Manchester United maçı, saat 15:00'te başlayacak.

30 KASIM PAZAR CRYSTAL PALACE - MAN. UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Manchester United karşılaşması, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉 CRYSTAL PALACE - MAN. UNITED MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ! 👈

MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace'ın muhtemel ilk 11'i: Henderson, Lacroix, Guehi, Richards, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Mateta, Pino

Manchester United'ın muhtemel ilk 11'i: Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mount, Diallo, Mbeumo

