Sunderland - Arsenal maçı CANLI: Yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler!

Sunderland - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sunderland, Premier Lig'in 11. haftasında zorlu bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu sezon evinde hiç yenilmeyen Regis Le Bris'in öğrencileri, zirvedeki rakibine karşı hata yapmak istemiyor. İç sahadaki yenilmezlik rekoruyla taraftarını bir kez daha güldürmek isteyen Sunderland, bu maçtan 3 puan alması halinde ligde 2. sıraya kadar yükselebilir. Arsenal ise zirveyi domine etmeye devam ediyor. 5 haftadır galibiyet yolunda yürüyen konuk ekip, seriyi bozmamak için mücadele edecek. İşte Sunderland - Arsenal maçı detayları...

Sunderland - Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sunderland - Arsenal maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynananacak. Stadium of Light'taki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Sunderland - Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland - Arsenal maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sunderland - Arsenal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Traore, Isidor, Le Fee

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard