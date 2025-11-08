CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Sunderland - Arsenal maçı CANLI: Yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler!

Sunderland - Arsenal maçı CANLI: Yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler!

Sunderland ile Arsenal, Premier Lig'in 11. haftasında Stadium of Light'ta kozlarını paylaşacak. Ligde 18 puanla 4. sırada yer alan Sunderlanda, aralarında 7 puan fark bulunan zirvedeki rakibine karşı mutlak 3 puan parolasıyla yarışacak. İç saha avantajını kullanarak taraftarının önünde moral depolamak isteyen ev sahibi takım, bu maçı kazanması halinde ligde ikinciliğe yükselebilir. Arsenal ise zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak. Ligde 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirveye oturan İngiliz devi, Mikel Arteta'nın disiplinli stratejisiyle zafer peşinde koşacak. Peki Sunderland - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 13:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sunderland - Arsenal maçı CANLI: Yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler!

Sunderland - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sunderland, Premier Lig'in 11. haftasında zorlu bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu sezon evinde hiç yenilmeyen Regis Le Bris'in öğrencileri, zirvedeki rakibine karşı hata yapmak istemiyor. İç sahadaki yenilmezlik rekoruyla taraftarını bir kez daha güldürmek isteyen Sunderland, bu maçtan 3 puan alması halinde ligde 2. sıraya kadar yükselebilir. Arsenal ise zirveyi domine etmeye devam ediyor. 5 haftadır galibiyet yolunda yürüyen konuk ekip, seriyi bozmamak için mücadele edecek. İşte Sunderland - Arsenal maçı detayları...

Sunderland - Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sunderland - Arsenal maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynananacak. Stadium of Light'taki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Sunderland - Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland - Arsenal maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sunderland - Arsenal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Traore, Isidor, Le Fee

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard

ASpor CANLI YAYIN

İlkay Gündoğan ne zaman sahalara dönecek?
Skriniar'dan transfer teklifine yanıt!
DİĞER
Galatasaray gözünü kararttı! Şampiyonlar Ligi için 3 çilek transferi...
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Yıldız isme Ada'dan talip var!
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Everton - Fulham maçı canlı yayın bilgisi! Everton - Fulham maçı canlı yayın bilgisi! 13:12
F.Bahçe Hollandalı hakem için UEFA'ya gidiyor! F.Bahçe Hollandalı hakem için UEFA'ya gidiyor! 12:44
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu 12:12
Como - Cagliari maçı canlı yayın bilgileri! Como - Cagliari maçı canlı yayın bilgileri! 12:10
Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı 12:08
West Ham United - Burnley maçı tarihi ve kanalı! West Ham United - Burnley maçı tarihi ve kanalı! 11:58
Daha Eski
Osimhen ve Ndidi'ye milli davet Osimhen ve Ndidi'ye milli davet 11:49
Kadın Para Masa Tenisi Milli Takım'ımız dünya şampiyonu Kadın Para Masa Tenisi Milli Takım'ımız dünya şampiyonu 11:41
Espanyol - Villarreal maçı yayın bilgileri! Espanyol - Villarreal maçı yayın bilgileri! 11:35
Tottenham - Manchester United maçı detayları! Tottenham - Manchester United maçı detayları! 11:34
G.Saray yıldız ismin ameliyat olduğunu açıkladı G.Saray yıldız ismin ameliyat olduğunu açıkladı 11:18
Atlético Madrid - Levante maçı canlı yayın bilgileri! Atlético Madrid - Levante maçı canlı yayın bilgileri! 11:09