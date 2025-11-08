CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig'de nefes kesen maç! Tottenham ile Manchester United yenişemedi

Premier Lig'de nefes kesen maç! Tottenham ile Manchester United yenişemedi

Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham ile Manchester United, 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 17:34
Premier Lig'de nefes kesen maç! Tottenham ile Manchester United yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Uzatma dakikalarında atılan gollerle dikkatleri çeken karşılaşmada iki takım, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Tottenham'ın golleri 84. dakikada Mathys Tel ve 90+1. dakikada Richarlison'dan gelirken, Manchester United'ın gollerini 32. dakikada Bryan Mbuemo ve 90+6. dakikada Matthjs de Light kaydetti.

ALTAY SÜRE ALMADI

Manchester United forması giyen milli kalecimiz Altay Bayındır, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.

Bu sonuçla iki takım da puanını 18'e yükseltti.

