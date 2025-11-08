Premier Lig'de nefes kesen maç! Tottenham ile Manchester United yenişemedi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Uzatma dakikalarında atılan gollerle dikkatleri çeken karşılaşmada iki takım, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Tottenham'ın golleri 84. dakikada Mathys Tel ve 90+1. dakikada Richarlison'dan gelirken, Manchester United'ın gollerini 32. dakikada Bryan Mbuemo ve 90+6. dakikada Matthjs de Light kaydetti.

ALTAY SÜRE ALMADI

Manchester United forması giyen milli kalecimiz Altay Bayındır, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.

Bu sonuçla iki takım da puanını 18'e yükseltti.