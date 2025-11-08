Everton - Fulham maçı canlı: Hangi kanalda? Premier Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Everton, evinde Fulham'ı konuk edecek. 12 puanla rakibinin hemen üstünde ve 14. sırada yer alan ev sahibi, 3 maçtır sürdürdüğü galibiyet yeminini Fulham karşısında bozmak istiyor. Ekim ayının başında kendi evinde Crystal Palace'ı 2-1 yenerek yenilginin pençesinden kurtulan David Moyes'in öğrencileri, o zamandan bu yana 3 puan alamadı. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Everton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 13:12
Everton - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Everton, PRemier Lig'in 11. haftasında Fulham ile kozlarını paylaşacak. 3 maçlık galibiyet hasretini taraftarını önünde dindirmek isteyen ev sahibi ekip, orta sıralara yükselme umuduyla sahaya çıkacak. Fulham ise 4 maç üst üste aldığı mağlubiyet serisini Wolves karşısında, 3-0'lık skorla bozdu. Everton ile oynadığı son yedi Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Fulham, tek mağlubiyetini Mayıs ayında oynanan son karşılaşmada aldı. İşte Everton - Fulham maçının detayları...

Everton - Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Everton - Fulham maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de oynananacak. Hill Dickinson Stadyumu'ndaki karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Everton - Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Kevin; Jimenez

