Everton - Fulham maçı canlı: Hangi kanalda? Premier Lig

Everton, PRemier Lig'in 11. haftasında Fulham ile kozlarını paylaşacak. 3 maçlık galibiyet hasretini taraftarını önünde dindirmek isteyen ev sahibi ekip, orta sıralara yükselme umuduyla sahaya çıkacak. Fulham ise 4 maç üst üste aldığı mağlubiyet serisini Wolves karşısında, 3-0'lık skorla bozdu. Everton ile oynadığı son yedi Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Fulham, tek mağlubiyetini Mayıs ayında oynanan son karşılaşmada aldı. İşte Everton - Fulham maçının detayları...

Everton - Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Everton - Fulham maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de oynananacak. Hill Dickinson Stadyumu'ndaki karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Everton - Fulham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Kevin; Jimenez