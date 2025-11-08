Chelsea - Wolverhampton maçı 11'leri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Chelsea - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Chelsea, İngiltere'nin en üst liginde oturduğu 7. sıradan yukarı zıplamak için 11. haftada Wolverhampton'u konuk ediyor. Sunderland'a karşı aldığı 2-11'lik mağlubiyetle hayal kırıklığına uğrayan ev sahibi kısa sürede toparlanarak 3 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu. Bu maçtan 3 puan alması halinde 2. sıraya kadar sıçrayabilme ihtimali bulunan ekip, ligin sonuncusu karşısında şansını boşa harcamak istemiyor. Wolverhampton ise bu sezon henüz galibiyet yüzü göremedi. Ligin ilk 5 haftasında aldığı mağlubiyetlerin ardından Tottenham ve Brighton'a karşı aldığı beraberliklerle toplarlanmanın sinyallerini veren Vitor Pereira'nın öğrencileri, yeniden 3 maçlık mağlubiyet serisinde başrol oldu. İşte heyecan dolu Chelsea - Wolverhampton karşılaşmasının detayları...

Chelsea - Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Wolverhampton maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te oynananacak. Stamford Bridge'deki karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea - Wolverhampton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Pedro, Garnacho; Delap

Wolverhampton: Johnstone; Toti, Krejci, S. Bueno; Tchatchoua, Andre, Gomes, H. Bueno; Munetsi, Bellegarde; Strand Larsen