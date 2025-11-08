CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Wolverhampton maçı 11'leri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Chelsea - Wolverhampton maçı 11'leri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de ligin sonuncu sırasında yer alan Wolverhampton'u ağırlayacak. Enzo Maresca'nın öğrencileri, ligde şimdiye dek aldığı 3 mağlubiyetle 17 puan toplayarak 7. sıraya yerleşti. Sunderland'a 2-1 yenilmesinin ardından Tottenham'ı deplasmanda tek golle mağlup eden ev sahibi, yeni galibiyet serisinin peşinde. Wolverhampton ise bu sezon yalnızca 2 beraberlik aldı ve galibiyete imza atamadı. Peki Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 13:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea - Wolverhampton maçı 11'leri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Chelsea - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Chelsea, İngiltere'nin en üst liginde oturduğu 7. sıradan yukarı zıplamak için 11. haftada Wolverhampton'u konuk ediyor. Sunderland'a karşı aldığı 2-11'lik mağlubiyetle hayal kırıklığına uğrayan ev sahibi kısa sürede toparlanarak 3 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu. Bu maçtan 3 puan alması halinde 2. sıraya kadar sıçrayabilme ihtimali bulunan ekip, ligin sonuncusu karşısında şansını boşa harcamak istemiyor. Wolverhampton ise bu sezon henüz galibiyet yüzü göremedi. Ligin ilk 5 haftasında aldığı mağlubiyetlerin ardından Tottenham ve Brighton'a karşı aldığı beraberliklerle toplarlanmanın sinyallerini veren Vitor Pereira'nın öğrencileri, yeniden 3 maçlık mağlubiyet serisinde başrol oldu. İşte heyecan dolu Chelsea - Wolverhampton karşılaşmasının detayları...

Chelsea - Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Wolverhampton maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te oynananacak. Stamford Bridge'deki karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea - Wolverhampton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Pedro, Garnacho; Delap

Wolverhampton: Johnstone; Toti, Krejci, S. Bueno; Tchatchoua, Andre, Gomes, H. Bueno; Munetsi, Bellegarde; Strand Larsen

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - D&R
Skriniar'dan transfer teklifine yanıt!
DİĞER
Elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı almıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in o paylaşımı çok konuşuldu: "Yıkmadı..."
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Yıldız isme Ada'dan talip var!
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco - Lens maçı detayları! Monaco - Lens maçı detayları! 14:40
Le Havre - Nantes maçı hangi kanalda? Le Havre - Nantes maçı hangi kanalda? 14:31
Parma - Milan maçı canlı yayın bilgileri! Parma - Milan maçı canlı yayın bilgileri! 14:29
Marsilya - Brest maçı detayları! Marsilya - Brest maçı detayları! 14:22
Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 14:11
Chelsea - Wolverhampton maçı 11'leri! Chelsea - Wolverhampton maçı 11'leri! 13:54
Daha Eski
Lecce - Verona maçı yayın bilgileri! Lecce - Verona maçı yayın bilgileri! 13:50
Sunderland - Arsenal maçı canlı yayın bilgileri! Sunderland - Arsenal maçı canlı yayın bilgileri! 13:28
Everton - Fulham maçı canlı yayın bilgisi! Everton - Fulham maçı canlı yayın bilgisi! 13:12
F.Bahçe Hollandalı hakem için UEFA'ya gidiyor! F.Bahçe Hollandalı hakem için UEFA'ya gidiyor! 12:44
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu 12:12
Como - Cagliari maçı canlı yayın bilgileri! Como - Cagliari maçı canlı yayın bilgileri! 12:10