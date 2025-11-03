Brighton & Hove Albion'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon formuna kavuşan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de gösterdiği performansla kendini buldu.
Haftasonu Brighton & Hove Albion'ın Leeds United'ı 3-0 yendiği karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi etkili bir performans sergiledi.
Brighton sosyal medya hesabı da milli yıldızın performansına kayıtsız kalmadı "Bu bir Ferdi Kadıoğlu övme postudur" notuyla Ferdi'yi övdü.
İŞTE O PAYLAŞIM
This is a Ferdi Kadioglu appreciation post. 💙🤍 pic.twitter.com/DhEefjgHVl— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 3, 2025