CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Brighton & Hove Albion'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!

Brighton & Hove Albion'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!

Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, resmi sosyal medya hesabından milli futbolcumuzu övdüğü bir gönderi yayımladı. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 16:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brighton & Hove Albion'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon formuna kavuşan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de gösterdiği performansla kendini buldu.

Haftasonu Brighton & Hove Albion'ın Leeds United'ı 3-0 yendiği karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi etkili bir performans sergiledi.

Brighton sosyal medya hesabı da milli yıldızın performansına kayıtsız kalmadı "Bu bir Ferdi Kadıoğlu övme postudur" notuyla Ferdi'yi övdü.

İŞTE O PAYLAŞIM

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu!
G.Saray'dan Icardi'nin menajerine tepki!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
Başkan Erdoğan kabineyi topladı! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter...
F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi!
Chamberlain'in yeni adresi şaşırttı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu! Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu! 15:39
UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! 15:04
F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı 14:51
UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! 14:32
Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! 14:29
Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı Cumhurbaşkanlığı 6'ıncı Uluslararası Yat Yarışları tamamlandı 14:26
Daha Eski
F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! 14:11
Lazio-Cagliari maçı detayları! Lazio-Cagliari maçı detayları! 14:02
Thunder NBA tarihine geçti! Thunder NBA tarihine geçti! 10:16
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! 10:41
Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! 11:08
Esenler Erokspor-Çorum FK maçı detayları! Esenler Erokspor-Çorum FK maçı detayları! 11:21