CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City-Bournemouth CANLI | Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Bournemouth CANLI | Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 10. hafta maçında Manchester City ile Bournmeouth karşı karşıya gelecek. Son hafta maçını kaybederek yara alan Pep Guardiola ve öğrencileri, ligin flaş ekibine karşı hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Manchester City'de hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Bu sezon sadece 1 defa kaybeden Bournemouth ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler özellikle,"Manchester City-Bournemouth maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City-Bournemouth CANLI | Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 10. haftası, dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Manchester City, taraftarı önünde Bournemouth'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle moral kaybı yaşayan Pep Guardiola'nın ekibi, bu kez sahaya hata kabul etmeyen bir anlayışla çıkıyor. Hem zirve yarışındaki iddiasını korumak hem de yeniden seri galibiyetlere başlamak isteyen City, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. Öte yandan Bournemouth cephesinde özgüven yüksek. Bu sezon yalnızca bir kez mağlup olan kırmızı-siyahlılar, Etihad Stadyumu'ndan puan ya da puanlarla ayrılarak çıkışını sürdürmenin peşinde. Peki, Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Bournemouth maçı

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanacak Manchester City-Bournemouth maçı 2 Kasım Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Bournemouth maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City-Bournemouth maçı hangi kanalda

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri, Rodri, Reijnders, Bernardo Silva, Foden, Doku, Haaland

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Milosavljevic, Senesi, Truffert, Scott, Adams, Tevarnier, Kluivert, Semenyo, Kroupi

Manchester City-Bournemouth maçı canlı izle

ASpor CANLI YAYIN

Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum!
G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
Üründül'den derbi sonrası o takım için flaş yorum!
"O hareket nedir Allah aşkına!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can Kahveci affedilecek mi? İrfan Can Kahveci affedilecek mi? 10:06
Kayserispor-Kasımpaşa maçı detayları! Kayserispor-Kasımpaşa maçı detayları! 10:03
Konyaspor-Samsunspor maçı detayları! Konyaspor-Samsunspor maçı detayları! 09:52
G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 09:32
Üründül'den derbi sonrası o takım için flaş yorum! Üründül'den derbi sonrası o takım için flaş yorum! 09:16
Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! 09:10
Daha Eski
"O hareket nedir Allah aşkına!" "O hareket nedir Allah aşkına!" 08:51
Tekke: Üstün olan taraf bizdik Tekke: Üstün olan taraf bizdik 00:32
Onuachu: En iyisi Osimhen! Onuachu: En iyisi Osimhen! 00:32
Zirvede golsüz eşitlik! Zirvede golsüz eşitlik! 00:32
Juve deplasmanda galip! Juve deplasmanda galip! 00:45
Mertens’ten duygulandıran itiraf! Mertens’ten duygulandıran itiraf! 00:48