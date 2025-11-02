Manchester City-Bournemouth CANLI | Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 10. haftası, dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Manchester City, taraftarı önünde Bournemouth'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle moral kaybı yaşayan Pep Guardiola'nın ekibi, bu kez sahaya hata kabul etmeyen bir anlayışla çıkıyor. Hem zirve yarışındaki iddiasını korumak hem de yeniden seri galibiyetlere başlamak isteyen City, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. Öte yandan Bournemouth cephesinde özgüven yüksek. Bu sezon yalnızca bir kez mağlup olan kırmızı-siyahlılar, Etihad Stadyumu'ndan puan ya da puanlarla ayrılarak çıkışını sürdürmenin peşinde. Peki, Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanacak Manchester City-Bournemouth maçı 2 Kasım Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Bournemouth maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri, Rodri, Reijnders, Bernardo Silva, Foden, Doku, Haaland

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Milosavljevic, Senesi, Truffert, Scott, Adams, Tevarnier, Kluivert, Semenyo, Kroupi