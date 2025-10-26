Arsenal-Crystal Palace maçı canlı izle | Arsenal-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında futbolseverleri nefes kesecek bir mücadele bekliyor. Mikel Arteta'nın önderliğinde sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Arsenal, sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip, bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 22'ye yükseltmeyi ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Crystal Palace ise 13 puanla 9. sırada yer alıyor. Futbol tutkunları, "Arsenal-Crystal Palace maçı canlı izle" aramalarıyla karşılaşmanın detaylarını öğrenmeye devam ediyor. Peki, Arsenal-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak Arsenal-Crystal Palace maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

ARSENAL-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Crystal Palace maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Calafiori, Rice, Zubimendi, Trossard, Eze, Saka, Gyökeres

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta